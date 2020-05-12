В понедельник на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В понедельник, 11 мая, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, на юго-западе и западе сильные. Местами ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град. На севере, северо-западе и в центре местами ожидается туман", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза.

Днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, в Карагандинской области местами туман.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

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