news.myseldon.com

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - В понедельник на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на западе и востоке Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, туман, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается гроза, шквал, днем возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидается гроза, пыльная буря. В Павлодарской области ночью местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем, в Актюбинской области днем метами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью местами ожидается гроза, туман. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, местами в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства