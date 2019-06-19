В понедельник на большей территории Казахстана местами пройдут дожди

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории республики сегодня местами пройдут дожди, лишь на юге, юго-востоке и северо-западе погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере местами туман, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, днем шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, днем возможен град, усиление ветра до 17-22, порывы до 25 метров в секунду. Утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, днем Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами ожидается гроза.

В Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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