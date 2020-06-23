В понедельник по Казахстану местами ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today -В понедельник, 22 июня, местами по Казахстану ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, местами пройдут дожди с грозами, на севере местами возможен град. Местами сохраняется усиление ветра. На севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, возможен град, ночью и утром местами туман.

В Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

В Жамбылской, днем в Павлодарской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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