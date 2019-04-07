Кокшетау. 6 апреля. Kazakhstan Today - В селе Коянды Акмолинской области поменяли компанию по вывозу твердых бытовых отходов, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата Целиноградского района, в прошлом году и начале 2019 года услуги по вывозу твердых бытовых отходов в селе Коянды под соответствующим контролем сельского акимата осуществлял ИП "Утербаев". Стоимость данной услуги в селе не является высокой и составляет всего 300 тенге с одного члена семьи, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Однако из 4200 дворов договора на вывоз твердых бытовых отходов заключили только 600 абонентов, из них своевременно производили оплату чуть более 300 абонентов. В этой связи индивидуальный предприниматель понес определенные финансовые затраты и не справился с взятыми на себя договорными обязательствами, что, в свою очередь, напрямую отразилось на скоплении мусора в селе и несвоевременной утилизации мертвых собак.

Стоит отметить, что в селе Коянды работа по отлову собак проводится на постоянной основе, ежемесячно государственной коммунальной службой здесь отлавливают от 20 до 50 бродячих собак. При отлове собак используется специальные препараты для усыпления. Однако из-за того, что применяемые препараты не способны мгновенно усыпить бродячих питомцев, они "засыпают" через неопределенное время, что создает сложности для определения их места гибели", - проинформировали в управлении.

По информации ведомства, данный вопрос взят под особый контроль местным акиматом и уже 5 апреля проведено собрание с представителями местного сообщества, в ходе которого принято решение о прекращении деятельности ИП "Утербаев" на территории села Коянды, а полномочия по вывозу твердых бытовых отходов с испытательным сроком 3 месяца переданы ИП "Нурислам", который первым же делом приступил к выполнению взятых на себя обязательств без изменения стоимости услуги. И на сегодняшний день государственной коммунальной службой совместно с ИП "Нурислам" определены и утилизированы все места мора бродячих животных.

Сегодня в селе Коянды, что находится всего в 24 км от столицы Нур-Султан, насчитывается более 4200 дворов, где проживает свыше 25 тыс. человек.

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