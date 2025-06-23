В Семее более тысячи человек искали пропавшего ребенка

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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 22 июня, на большей части республики пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере с градом.





По республике ожидается усиление ветра, днем на севере, юге с пыльной бурей.





На востоке Абайской, на востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.





В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке, юге Карагандинской, Улытауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской, на севере, востоке, в центре Жетысуской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Жетысуской области сильная жара 36 градусов. В областях Ұлытау, Абай, в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35 градусов. В Кызылординской области сильная жара 40 градусов.