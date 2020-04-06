В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях объявили штормовое предупреждение на 6 апреля, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 6 апреля гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95 %.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем 6 апреля ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 6 апреля ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%.

В Мангистауской области ожидаются днем на большей части дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Кроме того, днем 6 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается ветер северо-западный, северный, днём порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный, днем местами порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 6 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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