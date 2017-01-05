В Шахане похоронили погибших в результате обрушения дома

Караганда. 4 января. Kazakhstan Today - В поселке Шахан похоронили погибших в результате обрушения дома, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации пресс-службы, аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков прибыл на поминальные службы и выразил соболезнования родным и близким, передает Kazakhstan Today.

"Это большое горе. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения", - сказал глава региона.

В поселке Сарепта простились с Валерием Михайловым, а в поселке Шахан состоялись похороны пятерых погибших - Андроповых Виталия, Ольги, Евангелины и Галышевых Василия и Артура.

Ранее сообщалось, что акимат взял на себя расходы, связанные с организацией похорон и поминальных обедов. Также акимат Карагандинской области выделит материальную помощь в размере 1 млн тенге на каждого погибшего, по 500 тыс. тенге на каждого пострадавшего.

Напомним, вечером 1 января произошло обрушение части многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Под завалами погибли 9 человек, в том числе двое младенцев и 6-летний мальчик. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

По данным ДЧС региона, обрушение произошло в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении обрушенного подъезда. Всего в доме проживают 118 человек.

Спасатели эвакуировали 10 и спасли четырех человек, в том числе двух детей. Кроме этого, до прибытия спасателей была госпитализирована девочка 2005 года рождения, получившая травмы средней степени тяжести. Также под завалами был обнаружен и извлечен мужчина 1984 года рождения, получивший травмы различной степени.

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