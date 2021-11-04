В шести областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
4 ноября, ночью и утром, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области ожидается туман.
Днем 4 ноября на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
4 ноября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
4 ноября, ночью и утром, на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
Напомним, в Алматы готовятся к сильному снегопаду. Для уборки снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих.
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября. Морозы до 21 градуса ожидаются на востоке и в центре Казахстана.