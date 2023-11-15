В сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам

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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года на дорогах Алматы выявлено 1 582 980 нарушений правил дорожного движения, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.





Как сообщила Салтанат Азирбек, за 10 месяцев текущего года за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1718 водителей. Прав были лишены 2443 автолюбителя.





Спикер также рассказала, что с начала года в городе зарегистрировано 2991 ДТП, в которых 84 человека погибли, еще 3211 получили травмы.





В ДП Алматы также напомнили, что с 1 декабря по 1 марта водители обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.



