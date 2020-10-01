В среду в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 30 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман, пыльная буря, ветер 15-23 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ветер 15-23 метров в секунду, днем с пыльной бурей.

В Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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