Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - В столице до 20 июня частично перекроют улицу Бухара жырау. Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на указанной улице, передает Kazakhstan Today.

"По улице Бухара жырау (улица №26), на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан, будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В связи с этим с 16 по 20 июня на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств", - сообщается на сайте столичного акимата со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах.

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