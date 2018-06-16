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В столице до 20 июня частично перекроют улицу Бухара жырау16.06.2018
Общество  20:46

Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - В столице до 20 июня частично перекроют улицу Бухара жырау. Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на указанной улице, передает Kazakhstan Today.

"По улице Бухара жырау (улица №26), на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан, будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В связи с этим с 16 по 20 июня на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств", - сообщается на сайте столичного акимата со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах.
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