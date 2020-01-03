Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - В столице и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"В Нур-Султане 3 января сохраняются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

3 января в Акмолинской области ночью на большей части ожидается снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 3 января сохраняются низовая метель, гололед.

Кроме того, завтра в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед.

3 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду", - сообщают синоптики.

3 января в Туркестанской области местами сохраняется туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане завтра временами ожидается туман.

Также 3 января в Актюбинской области местами сохраняются гололед, туман. В Актобе утром ожидается туман.

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