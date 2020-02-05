Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - В столице и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 5 февраля ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

"В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Завтра в Туркестанской области местами ожидаются ночью туман, днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте днем 5 февраля ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 5 февраля ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

5 февраля в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду", - отмечают синоптики.

Кроме того, завтра в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

Также в Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе ветер ночью юго-западный, южный, порывы 16 метров в секунду.

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