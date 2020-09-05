В столице закроют движение по путепроводу на Кошкарбаева

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В связи с производством ремонтных работ 4 сентября, с 22.00, по 06.00 7 сентября, движение транспорта по путепроводу улица Кошкарбаева - улица Байыркум будет полностью закрыто, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление административной полиции департамента полиции Нур-Султана, движение по улице Байыркум в прямом направлении под мостовым пролетом путепровода в сторону жилого массива Железнодорожный будет открыто.

В целях исключения заторовых ситуаций жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут движения и быть предельно внимательными к участкам, где производятся работы.

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