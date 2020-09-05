В столице закроют движение по путепроводу на Кошкарбаева

Как сообщает управление административной полиции департамента полиции Нур-Султана, движение по улице Байыркум в прямом направлении под мостовым пролетом путепровода в сторону жилого массива Железнодорожный будет открыто.
В целях исключения заторовых ситуаций жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут движения и быть предельно внимательными к участкам, где производятся работы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства