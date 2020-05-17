Система Orphus

В субботу местами по Казахстану ожидаются дожди с грозами

16.05.2020, 09:04 8533
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - В субботу, 16 мая, местами по Казахстану ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на северо-западе ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. 
 
В Северо-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской - шквал, возможен град. 
 
В Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области ночью порывы 23 метра в секунду. 
 
В Мангистауской области местами ожидается туман. 
 
В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Восточно-Казахстанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая