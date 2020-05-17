В субботу местами по Казахстану ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - В субботу, 16 мая, местами по Казахстану ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на северо-западе ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской - шквал, возможен град.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области ночью порывы 23 метра в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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