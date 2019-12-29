В субботу в Казахстане сохраняется погода без осадков

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - 28 декабря на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", на западную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон из районов Черного моря. В связи с этим местами на западе и северо-западе сохраняются осадки в виде дождя и снега. Остальная территория РК будет в поле повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается преимущественно погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере низовая метель.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области днем местами ожидается гололед.

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