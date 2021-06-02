В связи ремонтом на участке проспекта Аль-Фараби в Алматы затруднено движение автотранспорта

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В связи с ремонтом дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, между проспектом Достык и ВОАД - Сахариева, на указанном участке дороги затруднено движение автотранспорта в восточном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предположительно, ремонтные работы продлятся 10 дней. Призываем автолюбителей заблаговременно корректировать маршрут своего движения и неукоснительно соблюдать ПДД", - сообщает департамент полиции города Алматы.

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