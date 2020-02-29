Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями в Казахстане закрыто движение на 40 участках автодорог республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях закрыто движение на 40 участках автодорог республиканского значения", - сообщает Комитет по ЧС МВД РК.

В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: Екатеринбург - Алматы (1291-й - 1426-й километры, от Нур-Султана до Темиртау), Нур-Султан - Петропавловск (18-й - 231-й километры, от Нур-Султана до Щучинска), Щучинск - Зеренда (0-й - 80-й километры), Екатеринбург - Алматы (856-й - 1247-й километры, от границы СКО до Нур-Султана), Нур-Султан - Ерейментау - Щидерты (16-й - 200-й километры, от Нур-Султана до границы Павлодарской области), Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау (16-й - 51-й километры, от Нур-Султана до границы Карагандинской области), Нур-Султан - Коргалжын (19-й - 180-й километры, от Нур-Султана до Коргалжынского заповедника), Кокшетау - Атбасар (47-й - 184-й километры, от села Зеренда до Атбасара), Екатеринбург - Алматы (1275-й - 1291-й километры, от поселка Жибек-Жолы до Нур-Султана).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог: Алматы - Усть-Каменогорск (971-й - 1068-й километры, от села Калбатау до поворота села К. Кайсенова), Омск - Майкапшагай (587-й - 733-й километры, от границы Павлодарской области до Семея), Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон - Карагай - Рахмановские ключи (7-й - 66-й километры, от села Ушановское до поворота города Серебрянска), Караганда - Аягоз - Богаз (447-й - 941-й километры, от села Малкелды до города Аягоз - поворот село Богаз), Семей - граница РФ (3-й - 113-й километры, от Семея до границы РФ), Алматы - Усть-Каменогорск (683-й - 768-й, от поворота села Таскескен до города Аягоз).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог: Алматы - Екатеринбург (1038-й - 1142-й километры, от Караганды до границы Акмолинской области), Жезказган - Петропавловск (130-й - 240-й километры, от поселка Улытау до границы Костанайской области), Кызылорда - Павлодар (970-й - 1135-й километры, от Караганды до границы Павлодарской области), Караганда - Аягоз - Бугаз (17-й - 217-й километры, от Караганды до Каркаралинска), Кызылорда - Павлодар (906-й - 434-й километры, поселок Топар - Жезказган), Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней (324-й - 231-й километры, поселок Ботакара - граница Павлодарской области), Нур-Султан - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау (101-й - 51-й километры, Темиртау - граница Акмолинской области), Алматы - Екатеринбург (986-й - 641-й километры, от села Жумабек до Балхаша).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Жезказган - Петропавловск" (340-й - 377-й километры, от Аркалыка до границы Акмолинской области).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: Нур-Султан - Ерейментау - Щидерты (200-й - 235-й километры, от поселка Щидерты до границы Акмолинской области), Кызылорда - Павлодар (1135-й - 1208-й километры, от поселка Щидерты до границы Карагандинской области), Калкаман - Баянаул - Керней - Ульяновский (0-й - 138-й километры, от поселка Баянаул до границы Карагандинской области), Ленинский - Иртышск - граница РФ (0-й - 263-й, от поселка Ленинский до границы РФ), Омск - Майкапчагай - граница РФ (191-й - 390-й километры, от села Павлодарское до границы РФ), Омск - Майкапчагай (426-й - 587-й километры, от села Кенжеколь до границы ВКО), Ленинск - Аксу - Большой Акжар (34-й - 220-й километры, от Аксу до границы ВКО), Павлодар - Успенка - граница РФ (0-й - 152-й километры, от Павлодара до границы РФ), Павлодар - Щербакты - граница РФ (0-й - 112-й километры, от Павлодара до границы РФ).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог: Екатеринбург - Алматы (721-й - 856-й километры, от границы Костанайской области до границы Акмолинской области), Жезказган - Петропавловск (595-й - 701-й километры, от границы Акмолинской области до села Новоишимка), Булаево - Возвышенка - Рощинское (0-й - 228-й километры, от города Булаево до села Рощинское).

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