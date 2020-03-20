В связи с прогнозом повышения уровня воды на реках в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В связи с прогнозом повышения уровней воды на реках в 6 областях РК объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В связи с прогнозом повышения дневных и ночных температур воздуха, а также выпадением осадков - преимущественно дождь - в период с 20 по 22 марта на реках Актюбинской и Северно-Казахстанской областей, а также с 21 по 23 марта на реках Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, с 20 по 23 марта на реках Карагандинской, Костанайской областей ожидается интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышение уровней воды", - сообщает РГП "Казгидромет".

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