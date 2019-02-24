В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.





По сообщению синоптиков, 22 декабря в Костанайской области ожидается местами туман. Вероятность шторма составляет 90-95%. 22-24 декабря в Кызылординской области местами сохранится северный, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, туман, 22 декабря - на дорогах гололедица. Вероятность шторма - 90-95%.





В Туркестанской области в субботу сохранятся туман, низовая метель, днем - гололед. Местами ожидается усиление восточного ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23 метров в секунду. В Шымкенте 22 декабря временами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.





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