Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - На большую часть территории Казахстана сегодня будет влиять отрог антициклона, в связи с чем сохранится морозная погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Жамбылской и Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью и утром ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем - низовая метель. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 метров в секунду. В отдельном районе Актюбинской области усиление ветра до 15 метров в секунду.

Сильные морозы ожидаются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской области.

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