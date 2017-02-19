В трех областях РК ограничено движение на автодорогах

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В трех областях РК ограничено движение на автодорогах19.02.2017
Общество  11:08
Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением погодных условий в трех областях Казахстана закрыто движение транспорта на дорогах, сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области в связи ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент" (534-593 км) для всех видов автотранспорта.

В Южно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) с 02-20 закрыто движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" (593-632 км) для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения: "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" (92 км-258 км) для всех видов автотранспорта.
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