В Турции продолжают поиски еще одной без вести пропавшей казахстанки - МИД   

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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.





Пунктами сбора определены Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1 и Международный аэропорт Алматы, расположенный по адресу ул. Майлина, 2, сообщили в акимате города.





Время приема: с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.





Акимат Алматы





Пункт сбора на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.





На сегодняшний день в работу штаба волонтеров вовлечены активисты Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы, волонтеры крупных волонтерских организаций, как ОФ "Лига волонтеров Казазхстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и др. Волонтерами города подготовлены информационные видеоролики и афишы по сбору гуманитарной помощи. Волонтерами начата работа по распространению информационных материалов в чатах и социальных сетях.





Подготовлены 50 опытных волонтеров, для проведения разъяснительной работы и сортировки вещей в пунктах сбора. Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.





На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:





зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;

одеяла, спальные мешки;

термосы, ручные фонари, пауэрбанки;

памперсы, средства личной и женской гигиены.





По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.





Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6.





Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.





Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.





Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.









Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали несколько граждан Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски остальных продолжаются.





В Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей.





Дополнено, 09.02.2023, 16.50





Между тем сегодня в центральной и восточной частях Турции зафиксировали серию новых землетрясений.





По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра EMSC землетрясения произошли:





в 44 км от Кахраманмараш и в 12 км к востоку-востоку от Бахче, магнитудой 4,8;

в 62 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 12 км к северо-востоку от Гёксуна, магнитудой 3,4;

в 52 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 15 км к востоку от Гёксуна, магнитудой 4,3;

в 64 км к северо-западу от Адыямана и в 29 км к северу от Гёльбаши, магнитудой 3,3;

в 62 км к северо-востоку от Кахраманмараша и в 16 км к юго-востоку от Эльбистана, магнитудой 3,4;

в 61 км к северо-западу от Диярбакыра и в 11 км к северу от Диджле, магнитудой 3,5.





Дополнено, 09.02.2023, 17.34





Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, передает RT со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.

Дополнено 09.02.2023, 20.02