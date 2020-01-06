В воскресенье на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В воскресенье, 5 января на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики - снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидаются местами туман, гололед, ночью низовая метель, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, местами туман.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ожидаются местами туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях ожидаются местами туман, гололед, днем в Жамбылской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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