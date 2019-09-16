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В воскресенье на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

15.09.2019, 09:24 7777
Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юге, юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды: местами дожди с грозами, на юго-востоке местами сильные, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Туркестанской и Кызылординской областях местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами возможен град. 
 
В Западно-Казахстанской, днем местами в Жамбылской, Алматинской областях ожидаются гроза, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, возможен град, в Жамбылской области днем местами шквал. 
 
В Мангистауской, Атырауской областях местами гроза. 
 
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.
 
В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Карагандинской, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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