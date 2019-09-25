В Жетысу набирает популярность челлендж "Не бери взятки - бери вершины!"

Талдыкорган. 24 сентября. Kazakhstan Today - В рамках набирающего популярность челленджа "Не бери взятки - бери вершины!" в Алматинской области было организовано восхождение на Большой Алматинский пик с участием госслужащих, республиканских и региональных СМИ, передает корреспондент агентства.

Креативная акция была инициирована департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по области при поддержке акимата Алматинской области с целью воспитания антикоррупционной культуры среди молодежи и развития горного туризма.

"На данный момент глава государства как в своем послании, так и в предвыборной компании акцентирует внимание на борьбе с коррупцией. Сейчас полным ходом антикоррупционная служба работает не только против борьбы с последствиями и выявлением коррупции, а в первую очередь - на действия по профилактике. И мы пытаемся привить молодежи антикоррупционное воспитание", - пояснил Данияр Турганбаев, руководитель областной антикоррупционной службы.

Молодые покорители горных вершин с восторгом делились своими впечатлениями.

Невозможно передать свои эмоции словами, это было нереально крутое восхождение. Я очень рада, что мы покорили вершину БАП вместе с коллективом, в такие моменты мы становимся едиными и дружными. Конечно, поднимались без подготовки, было непросто, хотели свернуть с пути и пойти обратно. Но решили дойти до конца с коллегами", - сказала статист департамента Агентства РК по противодействию коррупции Алматинской области, Назерке Куржикбаева.

Итак, миссия была завершена, все благополучно спустились с гор.

Как выяснилось, всего в восхождении приняло участие 50 человек, которых разделили на три отряда. Не всем удалось добраться до вершины Большого Алматинского пика высотой 3682 метра из-за недостаточно подготовленной физической формы, но участники обещали вернуться и попытаться снова. Тем, кто, собрав всю силу воли в кулак, достиг вершины пика, открылся небывалый красоты вид: с одной стороны виднелось бирюзового цвета Большое Алматинское озеро, с другой - живописный вид панорамы города.

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