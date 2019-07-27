В Жезказгане проводили в последний путь егеря Каныша Нуртазинова

Жезказган. 26 июля. Kazakhstan Today - В Жезказгане сегодня проводили в последний путь егеря Каныша Нуртазинова, погибшего от рук браконьеров, передаёт Kazakhstan Today.

Проститься с защитником природы, жизнь которого оборвала бандитская пуля, собрались сотни человек: родные и друзья, коллеги и земляки героя.

На панихиде о нём говорили как о человеке, для которого всегда были главными закон и справедливость.

"От имени Елбасы и президента, от имени всех казахстанцев я выражаю искренние соболезнования родным и близким Каныша Нуртазинова. Глава государства, как только узнал об этой трагедии, сразу же откликнулся, взял на личный контроль расследование уголовного дела и дал соответствующие поручения министру внутренних дел. Каныш показал всем нам пример мужества и верности Родине, самоотверженности при исполнении служебного долга. Мы приехали вместе с министром экологии Магзумом Мирзагалиевым, чтобы разделить это горе со всеми вами", - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Как уже сообщалось, указом главы государства Каныш Нуртазинов посмертно удостоен ордена "Айбын" I степени . От имени президента государственную награду семье егеря вручили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Семья погибшего охотинспектора получит материальную помощь.

Ерлан Кошанов также сообщил, что по поручению президента будет увековечена память героя. В Улытау имя Каныша Нуртазинова присвоят одной из улиц.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и президент Касым-Жомарт Токаев выражают свои соболезнования семье погибшего. "Мы выражаем огромную признательность матери героя за то, что она воспитала достойного человека. Пусть Всевышний даст вам силы пережить это горе… Каныш Серикович Нуртазинов выполнил долг перед страной, защищая символ нашей степи - сайгаков. Проявил настоящую отвагу. Он защитил от гибели сотни животныx. Однако, к сожалению, не смог уберечь себя", - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Егерю Канышу Нуртазинову было 43 года. Получив после службы в армии юридическое образование, он посвятил свою жизнь охране порядка. Несколько лет работал в родном ауле участковым. Три года назад, после отставки, из органов внутренних дел перешёл в природоохранную службу.

Вместе с напарником Каныш Нуртазинов пытался задержать злоумышленников, охотившихся на сайгу.

Коскольцев потрясла весть о трагической гибели земляка. Односельчане восприняли его кончину как личное горе и объединились для поддержки семьи.

Наш аул маленький. Мы все друг друга знаем. Каныш был замечательным человеком, отзывчивым и добродушным. Его все любили и уважали, - говорит Хамзат Жаналинов, житель Косколя. - Мы благодарны президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что он разделил это горе со всеми нами - родными Каныша и односельчанами. Решение о награждении - верное и справедливое. Конечно, не вернёшь детям отца, жене - мужа. Но их не оставили один на один с невосполнимой утратой. Егерская работа очень опасна, и нужно на уровне государства принять меры для защиты человеческих жизней".

После прощальной панихиды тело егеря доставили на малую родину и предали земле.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства