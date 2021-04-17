В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы предстала перед судом

УРАЛЬСК. 16 АПРЕЛЯ - В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Уголовное дело поступило в суд 7 апреля этого года. Дело в отношении Ларисы Кожахметовой будут рассматривать в Жангалинском районном суде. Директора Жангалинской школы-гимназии Ларису Кожахметову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 УК РК (Недонесение о преступлении). Дело рассматривает судья Ильяс Иргебаев, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Речь идет о преступлении, которое совершил житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов. Он в течение трех лет развращал падчерицу. В 2020 году мужчину осудили и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Следствие утверждает, что учителя девочки знали об этой истории и умышленно не стали обращаться в правоохранительные органы. В итоге на директора школы-гимназии Ларису Кожахметову завели уголовное дело, а остальные отделались строгим выговором со стороны районного отдела образования.

Главные судебные разбирательства назначены на 16 апреля.

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