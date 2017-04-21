Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В зоопарке Алматы погибла лошадь Пржевальского, сообщается на странице зоопарка в Инстаграме.

На странице зоопарка сообщается, что 19 апреля погибла лошадь по кличке Аяз, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня мы потеряли нашу любимую лошадь - Аяз. Она не смогла перенести роды, из-за неправильно развивавшегося плода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зоопарку необходима "ветеринарная клиника с оборудованием для диагностики животных в разных состояниях, в том числе и беременности". "Этого нет сейчас, но уже скоро будет. Спасибо нашим спонсорам!", - сообщает зоопарк.

Как сообщалось ранее, весной прошлого года разгорелся скандал в связи с гибелью животных в зоопарке Алматы. В частности, в марте стало известно о том, что шесть снежных барсов, содержавшихся в алматинском зоопарке, скончались из-за ненадлежащих условий содержания. На тот момент директор учреждения Канат Каримов сообщил, что животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония.

Позже в алматинском зоопарке серьезно заболела тигрица по кличке Куралай, лечение которой вызвало большие вопросы в профессиональном сообществе ветеринаров, что стало причиной открытого письма в Kazakhstan Today ветврача зоопарка. После продолжительной болезни 8 мая тигрица скончалась. По словам ветеринаров, животное страдало от пневмонии, анемии, истощения и пролежней. У тигрицы почти полностью омертвели легкие, а мозг переполнился кровью.

В середине мая появилась информации я о том, что в зоопарке Алматы очередное происшествие: лисица отгрызла себе лапу.

5 октября в зоопарке Алматы умер двухлетний жираф по кличке Мелман. Жираф Мелман был отравлен, это подтвердила медицинская экспертиза, врач не исключает преднамеренного отравления.

11 октября в зоопарке Алматы умерла шестилетняя самка гепарда. В зоопарке сообщили, что гепард болел в течение 3 лет.

Кроме того, в настоящее время защитники животных обеспокоены состоянием белого медведя Алькора. Единственному в Казахстане белому медведю по кличке Алькор исполнилось 27 лет. В зоопарк Алматы его привезли по программе обмена из Калининграда еще в 90-х.

Особую тревогу вызывает состояние здоровья еще трех групп животных в Алматинском зоопарке. По словам защитников животных, в помощи также нуждаются волки, слоны и тигры.

9 ноября Канат Каримов написал заявление об уходе с поста директора зоопарка Алматы. 23 декабря директором зоопарка Алматы назначен Ержан Еркинбаев.

20 февраля аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением сообщил, что Алматинский зоопарк не передадут в частные руки.

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