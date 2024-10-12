Весной 2025 года запустят прямой рейс между Казахстаном и Австрией

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прямой рейс между Казахстаном и Австрией будет запущен весной 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.





В период проведения 9-го заседания Казахстанско-Австрийского делового совета состоялись встречи казахстанской делегации с представителями посольства РК в Австрии, государственным секретарем по туризму Австрии Сюзанной Краус-Винклер и генеральным директором аэропорта Вены Юлианом Йегером.





В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией СКАТ на весну 2025 года с частотой 2 раза в неделю, также вопросы визовой поддержки развития туризма.