Власти Алматы займутся незаконным захватом тротуаров под различные пристройки

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы по поручению акима города тротуары исследуют на предмет незаконно захвата пристройками, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел расширенное совещание, на котором рассмотрели обновленный план ремонта дорог мегаполиса с конкретными сроками завершения и объемом работ, сообщили в пресс-службе акима города.

В частности, внимание было уделено состоянию тротуаров. По поручению главы Алматы районные акиматы проведут обследование тротуаров на предмет незаконного захвата различными пристройками, затрудняющими движение пешеходов. Для предотвращения стихийных парковок и повышения безопасности пешеходов планируется сужение заездов с улиц и соответствующее обустройство тротуаров, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, глава города акцентировал внимание на необходимости обеспечения качества работ в оптимальные сроки с созданием минимальных неудобств для горожан. Уже сейчас всеми подрядными организациями приобретены специально разработанные ограждения. На каждом объекте будет установлен паспорт с контактами директора компании-подрядчика, организации осуществляющей технический надзор и сроком завершения работ.

Как доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов, по результатам дефектовки каждой улицы определено количество бордюров в удовлетворительном состоянии, которые по актам будут переданы в Наурызбайский и Алатауский районы.

"По каждой улице, где в этом году будет проводиться ремонт, мы сделали дефектный акт. Демонтированные бордюры, которые можно использовать повторно, мы передаем для дальнейшего обустройства тротуаров, пандусов и замену на других улицах, где в этом году еще не предусмотрен ремонт. Вся соответствующая информация будет размещена на портале общественной приемной акимата Open Almaty", - отметил он.

По информации пресс-службы, в 2018 году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 километров, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова. При ремонте проезжей части будет произведено обустройство тротуаров, замена арычных лотков, демонтаж неиспользуемых конструкций, озеленение, при этом парковочные карманы будут только продольными. При проведении среднего ремонта улично-дорожной сети подрядчиком дается три года гарантии на выполненную работу.

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