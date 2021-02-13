Вложивших деньги в "L-Капитал" жителей Алматы призывают обратиться в полицию

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы разыскивают вкладчиков, пострадавших от действий компании "L-Капитал", передает Kazakhstan Today.

В Алматы по коллективным заявлениям вкладчиков компании "L-Капитал" проводится досудебное расследование, сообщает Polisia.kz

По информации пресс-службы ДП Алматы, по данному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проводятся санкционированные обыски.

В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение. Гражданам, пострадавшим от действий руководства компании "L-Капитал", необходимо обратиться с заявлением в СУ ДП города Алматы или позвонить по телефонам: 8-701-624-28-24; 8-702-626-7797", - говорится в сообщении.





Ранее в Алматы по подозрению в мошенничестве была задержана директор одного из ТОО, которая создала фиктивные фирмы и сайты, якобы занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.





Еще около 4 тысяч человек обратились за помощью в органы правопорядка с жалобой на инвестиционную компанию. Вкладчикам обещали высокие доходы. Вместо этого директор компании забрал около 4 млрд тенге скрылся.

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