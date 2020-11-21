На $180 тыс. обманула мошенница 725 жителей Алматы

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы по подозрению в мошенничестве задержана директор одного из ТОО, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции, подозреваемая Б. создала фиктивные фирмы и сайты, якобы занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.

Подозреваемая проводила семинары по обучению финансовой грамотности, где уверяла свою аудиторию, что деньги в наши дни необходимо держать в прибыльных акциях. Злоумышленница рассказывала красиво и грамотно, будто занимается этим реально и долго, слушатели ей верили. Когда клиенты созревали, она предлагала стать акционерами и приумножить свои денежные средства путем вклада в биржевые активы. В качестве альтернативы для вложений предлагалось шесть пакетов, то есть шесть видов вложений, по типу от бюджетной версии до премиум-класса. По замыслу вкладчики должны были получать 40% прибыли от вложенной суммы. Разумеется, нужна была виртуальная площадка и для этого использовался мнимый сайт "itrade", где "инвесторам" открывался логин и пароль, а также привязывался электронный кошелек. Они реально видели цифры своих вложенных сумм и поступающую прибыль, однако это были лишь цифры на мониторе. Инвестиции нигде не крутились, а только оседали в кармане инициативного "вдохновителя по финансам", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

В ходе следствия установлено: суммы вложений наивных граждан варьировались от 500 до 30 тысяч долларов США. Никто из вкладчиков не получил своих денег, не говоря об обещанной прибыли.

Как пишет портал Polisia.kz , Б. изначально не планировала выплачивать и возвращать полученные деньги. За период преступной деятельности, с января 2019 года, нанесен материальный ущерб на общую сумму более 180 тыс. долларов США.

На самом деле число потерпевших может быть намного больше, как и сумма ущерба, соответственно, выше. Поскольку подозреваемая вела деятельность на сайте, привлекая граждан, желающих пассивно приобрести высокий доход. Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Раннее судимая за аналогичные преступления 46-летняя Б. водворена в ИВС ДП Алматы", - дополнил Сейсенулы.

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