На $180 тыс. обманула мошенница 725 жителей Алматы

По данным полиции, подозреваемая Б. создала фиктивные фирмы и сайты, якобы занимаясь биржевыми торгами. На текущий момент число потерпевших составляет 725 человек.
Подозреваемая проводила семинары по обучению финансовой грамотности, где уверяла свою аудиторию, что деньги в наши дни необходимо держать в прибыльных акциях. Злоумышленница рассказывала красиво и грамотно, будто занимается этим реально и долго, слушатели ей верили. Когда клиенты созревали, она предлагала стать акционерами и приумножить свои денежные средства путем вклада в биржевые активы. В качестве альтернативы для вложений предлагалось шесть пакетов, то есть шесть видов вложений, по типу от бюджетной версии до премиум-класса. По замыслу вкладчики должны были получать 40% прибыли от вложенной суммы. Разумеется, нужна была виртуальная площадка и для этого использовался мнимый сайт "itrade", где "инвесторам" открывался логин и пароль, а также привязывался электронный кошелек. Они реально видели цифры своих вложенных сумм и поступающую прибыль, однако это были лишь цифры на мониторе. Инвестиции нигде не крутились, а только оседали в кармане инициативного "вдохновителя по финансам", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.
В ходе следствия установлено: суммы вложений наивных граждан варьировались от 500 до 30 тысяч долларов США. Никто из вкладчиков не получил своих денег, не говоря об обещанной прибыли.
Как пишет портал Polisia.kz, Б. изначально не планировала выплачивать и возвращать полученные деньги. За период преступной деятельности, с января 2019 года, нанесен материальный ущерб на общую сумму более 180 тыс. долларов США.
На самом деле число потерпевших может быть намного больше, как и сумма ущерба, соответственно, выше. Поскольку подозреваемая вела деятельность на сайте, привлекая граждан, желающих пассивно приобрести высокий доход. Ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Раннее судимая за аналогичные преступления 46-летняя Б. водворена в ИВС ДП Алматы", - дополнил Сейсенулы.
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