Во вторник местами по Казахстану ожидаются осадки

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Во вторник, 5 мая, местами по Казахстану ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на юге - сильный дождь, на востоке - осадки. В северной половине республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, туман, на юге - шквал, пыльная буря, возможен град", - сообщил в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами - гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем местами порывы до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами гроза.

Днем в Мангистауской, Актюбинской, ночью в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области днем местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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