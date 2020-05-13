Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Во вторник местами по Казахстану пройдут дожди, передает Kazakhstan Today

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди, лишь на юго-востоке и крайнем северо-востоке ожидается погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, туман, гроза, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидается шквал, туман, днем возможен град.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются шквал, усиление ветра.

В Атырауской, утром и днем в Кызылординской, днем в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами возможен град.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

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