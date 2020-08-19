Во вторник на большей части Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Во вторник, 18 августа, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением циклона, с чем ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока сильные. Лишь на юго-западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, шквал, возможен град, на западе и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем на большей части усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, местами шквал, возможен град.
В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Карагандинской областях - туман.
В Кызылординской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области возможен град.
В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем в Актюбинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На большей части Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на востоке Актюбинской, на юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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