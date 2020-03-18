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Во вторник на большей части Казахстана ожидаются осадки

17.03.2020, 07:47 6481
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Во вторник, 17 марта, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части Казахстана, с прохождением фронтальных разделов местами сохраняются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге, юго-востоке и западе погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Костанайской, Карагандинской, днем Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, местами туман, гололед. 
 
В Мангистауской, Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, в Туркестанской области днем в горах гроза. 
 
В Западно-Казахстанской, утром Актюбинской областях местами ожидается туман. 
 
В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ночью сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

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