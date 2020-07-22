Во вторник на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Во вторник, 21 июля, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.



"С фронтальной деятельностью на большей части территории Казахстана местами пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и северо-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".



В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.



В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.



В Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областях местами шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.



В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



В Алматинской, днем в Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



В Мангистауской области днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Днем в Алматинской, Туркестанской областях, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара, в Мангистауской, Атырауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара.



В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях, на большей части Костанайской, Туркестанской, Кызылординской областей, местами в Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства