Во вторник на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Во вторник, 28 января на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге до 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе 30 метров в секунду и более.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидаются метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами низовая метель.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

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