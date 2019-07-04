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Во вторник на большей территории Казахстана вновь будет наблюдаться неустойчивая погода

03.07.2019, 08:45 6103
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сегодня сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на северо-западе и севере - сильные дожди, на юге - пыльная буря, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28, местами 30 метров в секунду и более. В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Костанайской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, град, ветер 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Карагандинской области порывы 25 метров в секунду, местами возможен град. В Атырауской области местами ожидается шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается шквал, усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Павлодарской, днем Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, местами Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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