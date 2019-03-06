Во вторник на территории Казахстана местами пройдут осадки

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере местами снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-23 метров в секунду, местами метель, туман, гололед. В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром местами туман, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, ночью Туркестанской, Атырауской областях местами, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской, Алматинской областях местами гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью местами порывы 23-28 метров в секунду.

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