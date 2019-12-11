Во вторник на юге, западе и севере Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - 10 декабря 2019 года на юге, западе и севере Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На юге, западе и севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, поземок.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами ожидается гололед.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами туман.

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