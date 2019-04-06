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Во взяточничестве подозревается замакима Айтейского сельского округа Алматинской области

05.04.2019, 11:13 5995
Во взяточничестве подозревается замакима Айтейского сельского округа Алматинской области
Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Во взяточничестве подозревается заместитель акима Айтейского сельского округа Карасайского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today. 
 
"Установлен факт взяточничества заместителем акима Айтейского сельского округа Карасайского района области. Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тыс. тенге от гражданина за изменение целевого назначения земельного участка. В связи с полным признанием вины и заявленным ходатайством об ускоренном досудебном расследовании процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - сообщил глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.
 
Кроме того, по его информации, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Кентау". Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от представителя ТОО за согласование и подписание акта выбора площадки для строительства передвижного торгового павильона. В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
 

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области установлен факт получения взятки в сумме 300 тыс. тенге руководителем Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Бухаржырауского района. Денежные средства получены подозреваемым от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременное перечисление денежных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог районного значения", - сказал он, отметив, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.

 
По информации спикера, в Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Западного регионального филиала республиканского государственного казенного предприятия "Производственное объединение "Охотзоопром". Он подозревается в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 250 тыс. тенге за подписание актов выполненных работ по ремонту автотранспорта, принадлежащего РГКП. 
 
Помимо этого, Бердалин сообщил, что в Кызылординской области установлен факт взяточничества и.о. руководителя департамента по защите прав потребителей - главным государственным санитарным врачом области. Он подозревается в получении на системной основе взяток от 30 тыс. до 50 тыс. тенге от своих подчиненных руководителей районных подразделений за общее покровительство по службе. Кроме того, он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от представителя частного детского сада за выдачу положительного заключения о соответствии санитарным требованиям. Подозреваемый вину признал полностью. Расследование продолжается. 
 
Также Бердалин проинформировал, что Нацбюро по противодействию коррупции совместно со службой собственной безопасности МВД РК продолжает работу по выявлению недобросовестных сотрудников в системе органов внутренних дел.
 
В частности, по его информации, "установлен факт взяточничества заместителем начальника отдела полиции поселка имени Г. Мустафина управления полиции Бухар-Жырауского района Карагандинской области, майора полиции".
 

Он подозревается в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от гражданина за прекращение уголовного дела по факту наезда на пешехода. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - сказал глава департамента по связям с общественностью АДГСПК. 

 
Он отметил, что в Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении госавтоинспектора группы регистрационно-экзаменационной работы отдела полиции Шуского района области (майор полиции), а также трех пособников, которые получили взятки в общей сумме 102 тыс. тенге от двух граждан за содействие в получении водительских удостоверений категорий "В" и "Е" без фактического приема теоретических и практических экзаменов. В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых лиц процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
 

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