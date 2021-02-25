Водителей без документов полицейские могут задерживать

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - Водителей без прав или удостоверения личности будут задерживать полицейские, передает Kazakhstan Today.

Не возить с собой права и техпаспорт, управляя автомобилем, казахстанцам разрешили с 13 февраля 2021 года. Правда, при условии, что у них в кармане будет документ, удостоверяющий личность, пишет портал Kolesa.kz

Согласно части 1 статьи 612 КоАП РК, за управление транспортным средством без документов на водителя налагается административная ответственность в виде предупреждения (если указанное правонарушение совершено впервые) либо штраф в размере 5 МРП. Вместе с тем сотрудники ОВД осуществляют административное задержание и доставление транспортного средства на штрафстоянку, если невозможно идентифицировать личность водителя, в том числе в случае, когда он называет неверные паспортные данные либо не сообщает их вообще", - сообщили в МВД.

В каких именно случаях и каким образом полицейские будут идентифицировать личность водителя без документов, в МВД не уточнили. При этом в статье 785 КоАП РК прописано, что для установления личности нарушителя можно задерживать. А статья 789 гласит, что не более чем на три часа. Ну и, наконец, статья 797 Административного кодекса устанавливает, что полицейские вправе задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили, водители которых сели за руль без документов.

Таким образом, езда без документа, который бы подтвердил вашу личность, чревата для казахстанцев парой часов в отделении, а после ещё и беготнёй с вызволением своего авто со штрафстоянки, пишет портал.

Если не возите права и техпаспорт, то не забывайте иметь при себе удостоверение", - напоминает издание.





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