Военный парад Победы в Астане покажут в прямом эфире

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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась презентация Международной выставки-конкурса патриотического движения "Победа 9/45" "Искусство и мир: Великая Победа Жизни", в которой приняли участие более 50 художников и деятелей искусств из России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Румынии, Болгарии и других стран.









Организаторы выставки поставили перед собой цель привлечь внимание общественности Казахстана к идее сохранения истории, памяти предков, подвига народов в победе над фашизмом, сохранению мирной жизни и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей.









Наше движение создано с одной целью - сохранение исторической правды о победе над фашизмом", - сказал заместитель председателя госдумы федерального собрания РФ, председатель организационного комитета патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.





Он рассказал собравшимся об основных инициативах движения:





разработка международного кодекса этики использования символов победы; поддержка ветеранов.





Ну и третий момент, который я хотел бы подчеркнуть, мы обратимся к странам, которые растаптывают свое историческое прошлое, борясь с памятниками. Эти памятники мы хотим забрать себе. Наступит время, когда эти страны обязательно попросят вернуть эти памятники обратно. Я уверен в этом, потому что вижу, как развиваются исторические процессы", - сказал Борис Чернышов.









Участники мероприятия обсудили важность сохранения общей истории и памяти предков, противодействия фальсификации истории, почтения к подвигу дедов и прадедов, победивших фашизм, что имеет принципиальное значение особенно в год 80-летия Великой Победы.



