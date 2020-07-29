Врачи из Татарстана прибыли в Жамбылскую область для помощи коллегам в лечении больных коронавирусом и пневмонией

Тараз. 28 июля. Kazakhstan Today - В Жамбылскую область по приглашению ее акима Бердибека Сапарбаева прибыла группа врачей из Республики Татарстан, передает Kazakhstan Today.

По моему приглашению в Жамбылскую область прибыла группа врачей из Республики Татарстан. Основная цель визита зарубежных специалистов - оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции и пневмонии, в том числе тяжелобольных пациентов. В составе прибывшей группы - врач-инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы. Несмотря на то, что сегодня в регионе наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, опыт зарубежных коллег лишним не будет", - сообщил Сапарбаев.





Он отметил, что специалисты из Татарстана имеют высокую квалификацию и категорию. Они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, организаций, задействованных сегодня в лечении пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Приезд медиков был организован по договоренности с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым при содействии посольства Казахстана в Российской Федерации. Кроме того, Татарстан направил в Казахстан гуманитарную помощь.

В рамках акции "Добро-Соседство", инициированной некоммерческими организациями России, в Казахстан направлены средства индивидуальной защиты, антисептики, ингаляторы, электронные термометры и тонометры. Общая стоимость груза от конгломерата некоммерческих организаций из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Астрахани, Оренбурга, Саратова превысила 1,5 млн рублей, сообщает АНО "Институт исследований Центральной Азии".

Среди городов Казахстана, получивших гуманитарную помощь, - Нур-Султан, Костанай, Кокшетау, Петропавловск, Алматы, Уральск, Шымкент, Атырау.

Алматы , Напомним, ранее, согласно договоренностям между премьер-министрами России и Казахстана, в страну уже прибыла группа врачей для оказания помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, а силами МЧС России доставлен гуманитарный груз с медицинскими препаратами, комплектами защитной одежды и масками. Врачи прилетели в Нур-Султан Атырау и в Мангистаускую область

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