Российские медики будут работать в Нур-Султане и особо нуждающихся регионах

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Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Бригады российских специалистов, прибывших 6 июля в Казахстан, будут распределены в медицинских организациях Нур-Султана, а также будут направлены в особо нуждающиеся регионы, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские и российские медики имеют сложившиеся традиции взаимного обмена опытом и знаниями. Сейчас ученые и врачи во всем мире изучают и активно обмениваются новыми тактиками и методами лечения коронавирусной инфекции. Благодаря тесному сотрудничеству медицинского сообщества и договоренности высшего руководства стран, медики двух стран имеют возможности практического обмена опытом. И мы рады приветствовать наших коллег в Казахстане", - отметил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на встрече с российскими коллегами.

Ранее сообщалось, что спецрейсом из Москвы прибыла делегация российских медиков для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с COVID-19.

В рамках реализации достигнутых договорённостей между руководством Казахстана и России, в Нур-Султан прибыли 32 ведущих специалиста, во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым.

В их числе - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи", - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

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