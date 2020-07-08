Московские врачи прибыли в Алматы для борьбы с COVID-19

На аппаратном совещании аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев представил членам Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции главу бригады московских специалистов заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Токарева, прибывшего в город накануне в рамках договоренностей мэров двух мегаполисов", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь. Всего в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов.
Как уточнили в пресс-службе, делегация прибывших специалистов будет разделена на лечебные группы. 3-4 группы на базе медицинских организаций Алматы будут задействованы в работе по маршрутизации и лечении тяжелых больных. Дополнительно 2-3 группы будут работать по вопросам оказания медицинских услуг лицам с COVID-19, от бессимптомных до симптомных разной степени заболевания. Также группа специалистов будет работать по вопросам организации лабораторных исследований.
В акимате отметили, что межу городами реализуется проект сотрудничества по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Со стороны акимата Алматы он координируется заместителем акима Ержаном Бабакумаровым, со стороны правительства Москвы - заместителем мэра Анастасией Раковой.
Таким образом, благодаря договоренностям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и мэра Москвы Сергея Собянина данный проект сотрудничества между городами-побратимами позволит усилить принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 6 июля спецрейсом из Москвы прибыла делегация российских медиков для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с COVID-19.
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