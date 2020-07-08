Московские врачи прибыли в Алматы для борьбы с COVID-19

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - В рамках договоренностей руководства городов-побратимов московская бригада врачей будет задействована в борьбе с COVID-19 на базе стационаров Алматы, передает Kazakhstan Today.

На аппаратном совещании аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев представил членам Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции главу бригады московских специалистов заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Токарева, прибывшего в город накануне в рамках договоренностей мэров двух мегаполисов", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь. Всего в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов.

Как уточнили в пресс-службе, делегация прибывших специалистов будет разделена на лечебные группы. 3-4 группы на базе медицинских организаций Алматы будут задействованы в работе по маршрутизации и лечении тяжелых больных. Дополнительно 2-3 группы будут работать по вопросам оказания медицинских услуг лицам с COVID-19, от бессимптомных до симптомных разной степени заболевания. Также группа специалистов будет работать по вопросам организации лабораторных исследований.

В акимате отметили, что межу городами реализуется проект сотрудничества по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Со стороны акимата Алматы он координируется заместителем акима Ержаном Бабакумаровым, со стороны правительства Москвы - заместителем мэра Анастасией Раковой.

Таким образом, благодаря договоренностям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и мэра Москвы Сергея Собянина данный проект сотрудничества между городами-побратимами позволит усилить принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 6 июля спецрейсом из Москвы прибыла делегация российских медиков для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с COVID-19.

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