Врачи рассказали, как избежать осложнений от укусов комаров

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - Руководитель департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Байгабулов Садвакас, учитывая многочисленные вопросы в социальных сетях, прокомментировал меры профилактики от возможных осложнений от укуса комаров, передает Kazakhstan Today.
Акиматами районов столицы Байконыр, Сарыарка, Есиль и Алматы проводятся ежегодные дезинсекционные работы против комаров в жилых массивах города и вокруг его границ. По вопросам качества обработки и присутствия комаров можете обратиться в акиматы районов, в том числе через Facebook.
Мы постараемся озвучить наиболее важные аспекты об укусах комаров, их последствиях и мерам предосторожности", - сказали в ДООЗ.
Следует отметить, что является заблуждением, что препараты, которые используют при борьбе с комарами, являются причиной аллергии у людей. Эти препараты проходят соответствующие регистрацию и экспертизу.
Важно знать: человека кусают только самки комара (пьют кровь) - для откладывания яиц, а самцы питаются нектаром цветов. При укусе самка комара вводит в кожу слюну, содержащую вещества, препятствующие свёртыванию крови, иными словами, чужеродный белок для организма человека. Именно слюна вызывает зуд, отёк, покраснение в месте укуса, а иногда тяжёлую аллергическую реакцию.
Отек может привести к волдырю, далее превратиться в обширное пятно. Сопровождаться рвотой, тошнотой, вызвать анафилактический шок и потерю сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается покраснением и выраженным зудом.
Если активная реакция не проходит, а симптомы нарастают то нужно обязательно обратиться к врачу. При этом сообщить об укусе комара для того, чтобы подобрать подходящее лечение и сделать аллергопробу на лекарства.
Необходимо отметить, что самку комара привлекает запах углекислого газа, который человек выдыхает, следовательно, чем интенсивное он дышит, тем привлекательным становится для комара. Из-за более частого дыхания, в силу возрастного развития, комары преимущественно кусают детей. Интересны для комаров могут быть запахи усиленного обмена веществ (пот) и алкоголя (этанол), а также беременные женщины вследствие повышенной температура тела и учащенного дыхания.
Запах человеческого пота комар чувствует за километр, выдыхаемый углекислый газ - за сотни метров, тепло - за несколько метров. Комары могут переносить от человека к человеку болезнетворные бактерии, вирусы и паразитов, которые опасны для здоровья и жизни.
Меры профилактики развития аллергии на укусы комаров:
- Следует учесть, что дети часто расчёсывают места укусов грязными руками, поэтому необходимо следить, чтобы дети периодически мыли руки, так как есть вероятность заноса бактерий.
- Перед прогулкой, надо одеваться так, чтобы не оставалось открытых участков кожи.
- Используйте отпугивающие средства - репелленты, например кремы, а не спреи, перед использованием нужно проверять на наличие аллергии: нанести на маленький участок кожи и посмотреть на реакцию.
- Подбирайте репелленты с учетом возраста ребенка, применяйте согласно инструкции и только разрешённые к применению.
- Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами.
- Приобретайте репелленты в аптеках.
- По возможности надевайте светлую одежду, прикрывающую большую часть тела.
- При сильных аллергических реакциях не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачам.
"За пределами города Нур-Султана имеются три водоёма, где обитают комары рода Анофелес - переносчики малярии, но в связи с отсутствием источника инфекции эти комары не представляют опасность для жителей столицы. ДООЗ проводит постоянный энтомологический мониторинг", - заключили в ведомстве.
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