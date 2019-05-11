Врачи рассказали, как избежать осложнений от укусов комаров

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - Руководитель департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Байгабулов Садвакас, учитывая многочисленные вопросы в социальных сетях, прокомментировал меры профилактики от возможных осложнений от укуса комаров, передает Kazakhstan Today.

Акиматами районов столицы Байконыр, Сарыарка, Есиль и Алматы проводятся ежегодные дезинсекционные работы против комаров в жилых массивах города и вокруг его границ. По вопросам качества обработки и присутствия комаров можете обратиться в акиматы районов, в том числе через Facebook.

Мы постараемся озвучить наиболее важные аспекты об укусах комаров, их последствиях и мерам предосторожности", - сказали в ДООЗ.

Следует отметить, что является заблуждением, что препараты, которые используют при борьбе с комарами, являются причиной аллергии у людей. Эти препараты проходят соответствующие регистрацию и экспертизу.

Важно знать: человека кусают только самки комара (пьют кровь) - для откладывания яиц, а самцы питаются нектаром цветов. При укусе самка комара вводит в кожу слюну, содержащую вещества, препятствующие свёртыванию крови, иными словами, чужеродный белок для организма человека. Именно слюна вызывает зуд, отёк, покраснение в месте укуса, а иногда тяжёлую аллергическую реакцию.

Отек может привести к волдырю, далее превратиться в обширное пятно. Сопровождаться рвотой, тошнотой, вызвать анафилактический шок и потерю сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается покраснением и выраженным зудом.

Если активная реакция не проходит, а симптомы нарастают то нужно обязательно обратиться к врачу. При этом сообщить об укусе комара для того, чтобы подобрать подходящее лечение и сделать аллергопробу на лекарства.

Необходимо отметить, что самку комара привлекает запах углекислого газа, который человек выдыхает, следовательно, чем интенсивное он дышит, тем привлекательным становится для комара. Из-за более частого дыхания, в силу возрастного развития, комары преимущественно кусают детей. Интересны для комаров могут быть запахи усиленного обмена веществ (пот) и алкоголя (этанол), а также беременные женщины вследствие повышенной температура тела и учащенного дыхания.

Запах человеческого пота комар чувствует за километр, выдыхаемый углекислый газ - за сотни метров, тепло - за несколько метров. Комары могут переносить от человека к человеку болезнетворные бактерии, вирусы и паразитов, которые опасны для здоровья и жизни.

Меры профилактики развития аллергии на укусы комаров:

Следует учесть, что дети часто расчёсывают места укусов грязными руками, поэтому необходимо следить, чтобы дети периодически мыли руки, так как есть вероятность заноса бактерий.

Перед прогулкой, надо одеваться так, чтобы не оставалось открытых участков кожи.

Используйте отпугивающие средства - репелленты, например кремы, а не спреи, перед использованием нужно проверять на наличие аллергии: нанести на маленький участок кожи и посмотреть на реакцию.

Подбирайте репелленты с учетом возраста ребенка, применяйте согласно инструкции и только разрешённые к применению.

Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами.

Приобретайте репелленты в аптеках.

По возможности надевайте светлую одежду, прикрывающую большую часть тела.

При сильных аллергических реакциях не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачам.

"За пределами города Нур-Султана имеются три водоёма, где обитают комары рода Анофелес - переносчики малярии, но в связи с отсутствием источника инфекции эти комары не представляют опасность для жителей столицы. ДООЗ проводит постоянный энтомологический мониторинг", - заключили в ведомстве.

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